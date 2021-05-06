موعد نزول وصرف منحة 100 دولار القطرية شهر مايو 2021 رابط استعلام فحص query.gov.ps

موعد نزول وصرف منحة 100 دولار القطرية شهر مايو 2021 ونتابع معكم خطوات وطريقة الاستعلام على فحص المنحة القطرية “100 دولار” تصرف شهريا للمحتاجين من مواطني وأبناء وأسر قطاع عزة، قطاع عزة، ومع حلول موعد صرف المنحة يتعاظم البحث على رابط فحص 100 دولار شهر مايو 2021، وهذه المنحة مُقدمة من حكومة دولة قطر، هذا وقد اعتادت فئات عديدة من أبناء قطاع غزة على هذه المنحة القطرية لتدبير شئونهم وحياتهم المعيشية، ويمكن الاستعلام على المنحة القطرية من خلال رابط الفحص الذي تتيحه وزارة الاتصالات الفلسطينية، هذا وقد تم بالفعل الإعلان عن قرب موعد تفعيل رابط الاستعلام عن منحة الـ 100 دولار.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو 2021

وتجدر الإشارة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها مواطني قطاع غزة نطراً لظروف الحصار الإسرائيلي التي يعيشها القطاع، مما أدى لصعوبة الحياة وصعوبة تدبير موطني القطاع لمتطلباتهم المعيشية، وعلى الرغم من أن قيمة المنحة الصغيرة، إلا أنها تسد جانب من احتياجات العديد من الأسر الفلسطينية بالقطاع.

كيفية الاستعلام عن فحص المنحة القطرية على رابط وزارة الاتصالات الفلسطينية

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاستعلام عن المنحة القطرية وقيمتها 100 دولار وتصرف للأسر الفلسطينية الأكثر حاجة، وذلك بغد فتح رابط الاستعلام والذي سيتم فتحة خلال الساعات القادمة، وينم التعرف على استحقاق المنحة من خلال الرابط الإلمتروني الرسمي لوزارة الاتصالات الفلسطينية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط الاستعلام عن المنحة القطرية على موقع وزارة الاتصالات query.gov.ps.

اضغط على أيقونة “المنحة القطرية”.

إدخال رقم الهوية للمُستعلم.

إدخال تاريخ الميلاد.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر نتيجة استحقاقك لتلك المنحة.

يجب الالتزام بمكتب البريد المُخصص لكل مواطن.

الالتزام بوقت الصرف المُحدد.

الصرف سيكون للمستفيد شخصياً ببطاقة الهوية.

إحضار قلم خاص بكل مواطن كإجراء احترازي.

موعد صرف المنحة القطرية شهر مايو 2021

صرح مصدر مسئول بأن موعد صرف منحة 100 دولار وهي المنحة القطرية المُخصصة للمحتاجين بقطاع غزة، صرح المصدر بأن موعد الصرف سيكون قبل حلول عيد الفطر المبارك، كما أعلن رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة “محمد العمادي”، أعلن عن صرف مبلغ 325 شيكل، وهو ما يوازي 100 دولار للأسر الفلسطينية الأكثر فقراً، وذلك كدعم من حكومة قطر لتلك الأسر، وأن الصرف سيكون قبل حلول الأول من شهر شوال 1442، وذلك حتى يتمكن أبناء القطاع من تلبية متطلبتاهم واحتياجاتهم قبل عيد الفطر المبارك.

وبذلك نكون قدمنا لمتابعي موقع ثقفني من مواطني قطاع غزة بفلسطين الموعد التقريبي لصرف المنحة القطرة بقيمة 100 دولار، وكذلك الرابط الرسمي التابع لوزارة الاتصالات الفلسطينية، وكذلك كيفية الاستعلام والتعرف على فحص المنحة القطرية، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها مكاتب البريد في صرف تلك المنحة، ولا يفوتنا أن نهنئ الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بقرب حلول عيد الفطر المبارك.