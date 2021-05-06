أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالعليم فرحان

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الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالعليم فرحان

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة / الشيخ عبدالعليم محمد فرحان، عضواللجنة الدائمة، وعضوالمجلس المحلي بمديرية شرعب الرونة، محافظة تعز، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالعليم فرحانبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة / الشيخ عبدالعليم محمد فرحان، عضواللجنة الدائمة، وعضوالمجلس المحلي بمديرية شرعب الرونة، محافظة تعز، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي محمد فرحان، عضواللجنة الدائمة الرئيسية، مستشارالمجلس السياسي الاعلى، وإخوانه، وكافة آل فرحان، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون”.



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