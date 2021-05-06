إصابة رئيس المالديف السابق بتفجير خارج منزله

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة التلفزيونية الرسمية، قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مكان الحادث فى العاصمة ماليه، مشيرة إلى أن "سائحا أجنبيا أصيب بالحادث أيضا". من جهته، لم يصدر عن "الحزب الديمقراطى المالديفى" بزعامة نشيد، أى تعليق رسمى عن الحادث، فيما لم تتبن أى جهة المسؤولية عن التفجير.

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