الأمم المتحدة: التوتر فى القدس والضفة قد يخرج عن السيطرة

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية فى حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية المحتلة إلى 22 إصابة، فى وقت تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة استماع للبحث فى قضية تتعلق بملكية عقارات فى المنطقة.
وقالت الجمعية فى بيان إنها "نقلت إصابتين بآلام شديدة فى الصدر إلى المستشفى".
وأضيفت إلى الإصابات المسجلة سابقا، وهى "8 إصابات بالاختناق و6 بالرصاص المطاطى وإصابتان بالضرب المبرح و3 بقنابل الصوت وواحدة بغاز الفلفل".
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