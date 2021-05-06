الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا في أفريقيا
أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس أن تباطؤ حملات التطعيم ضد مرض كوفيد-19، وظهور سلالات جديدة، يزيد من خطر حدوث موجة جديدة من الإصابات في أفريقيا.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت المنظمة إن التأخيرات ونقص إمدادات اللقاحات تدفع دولا أفريقية للتراجع أكثر وراء بقية دول العالم في تنفيذ حملات التطعيم ضد كوفيد-19، ولا تشكل القارة الآن سوى 1% من اللقاحات التي تم إعطاؤها على مستوى العالم، متراجعة من 2% قبل أسابيع قليلة.
وسلطت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة على التنازل عن براءة اختراع اللقاحات بأنه قد يكون "تغيير لقواعد اللعبة".
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه في ظل انتشار سلالات جديدة، وتدني مستويات التطعيم، وسأم السكان من الالتزام بإجراءات الوقاية، وتخفيف القيود، باتت ظروف تفش جديدة قائمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا في أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.