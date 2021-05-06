نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021- ٢٠٢٢ كشف أسماء الفائزين بالجرين كارد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما زلنا نتابع معكم موعد إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 أو نتائج اللوتري الأمريكي 2022 للحصول على الجرين كارد الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يتم العمل عليها عن طريق القرعة واختيار أسماء الفائزين بشكل عشوائي، ومع اقتراب موعد إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 والذي تحدد له اليوم الثامن من شهر مايو الجاري يزداد البحث الآن عن موقع نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا أو موقع نتائج اللوتري الأمريكي 2021.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021

من خلال ما تم رصده من أخبار وتوقعات كثيرة تم الوصول إلى موعد نهائي لإعلان نتيجة اللوتري الأمريكي ليكون صباح يوم 8 مايو 2021 حيث ستنر وزارة الخارجية الأمريكية أسماء الفائزين بقرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا التي سيتم اختيارهم بشكل عشوائي كما هو المعتاد والمعروف دائماً.

ومع إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 ، سيتم إرسال رسائل بريدية لإعلام الفائزين أنه تم اختيارهم ضمن الفائزين باللوتري الأمريكي الجرين كارد أو الإقامة الدائمة في أمريكا وذلك عبر العنوان الذي تم تسجيله وتأكيده خلال الطلب المقدم في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022، أما بخصوص من لم يتم اختيارهم فلم تصلهم أي رسائل بريدية أو نصية.

موقع نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022

من خلال رابط موقع وزارة الخارجية الأمريكية، يُمكنكم الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022 ، التي ستنكشف بعد الانتهاء من عملية الاختيار بشكل عشوائي عبر المنظومة الإلكترونية ، وللإطلاع على نتيجة الهجرة لأمريكا أسرة الموقع تتمنى التوفيق لجميع المتقدمين على اللوتري الأمريكي 2022 ، وجدير بالذكر

أنه تم فتح استقبال طلبات التقديم في قرعة الهجرة لأمريكا يوم يوم 17 من شهر أكتوبر المنقضي لعام 2020، واستمر التسجيل في اللوتري الأمريكي حتى يوم العاشر من نوفمبر الماضي، كما هو المعتاد كل عام.