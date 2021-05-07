الاتحاد الأوروبى يدرس تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع بمناطق الأزمات

جدة - نرمين السيد - ناقش وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبى مسألة تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع فى مناطق الأزمات، حسبما أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد، جوزيب بوريل، اليوم الخميس.





وقال بوريل فى تصريحات صحفية إن الوزراء "ناقشوا فكرة تشكيل قوة تدخل أولية يمكن نشرها فى حالة مواجهتنا أزمة عاجلة"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وتابع أن "هذا فقط مجرد مثال للمقترح الذى قد تدرسه الدول الأعضاء كجزء من دراسة البوصلة الاستراتيجية، والتى آمل أن يتم الانتهاء منها فى مارس المقبل".

وكان نائب أمين عام حلف شمال الأطلسى "الناتو" ميرشيا جيوانا، قد أكد خلال ندوة أجراها المجلس الأوروبى اليوم، الخميس، "أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبى والناتو فى مسألة جاهزية التحرك العسكرى وحفظ الأمن الجماعى"، وفق موقع الحلف. وتابع أن "الانتشار السريع عبر أوروبا يتطلب نهجا حكوميا شاملا".

من جانبه، قال رئيس اللجنة العسكرية فى الاتحاد الأوروبى، كلادويو جرازيانو، إن "غياب القوات الجاهزة سوف يهبط بالاتحاد الأوروبى إلى مستوى خط دعم أمنى ثان بدلا من أن يكون خطا أولا للدعم". وأكد أن وجود قوة أوروبية جاهزة للانتشار السريع، مجهزة قتاليا ولوجيستيا، هو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على مصداقية المشروع الأوروبى لإدارة الأزمات.

وكان الاتحاد الأوروبى قد اتفق فى 2017 على آلية دائمة لتمويل نشر المجموعات القتالية التابعة له - وحدات الرد السريع، ولكنها لم تستخدم حتى الآن.

وشمل المقترح الذى جرت مناقشته اليوم تكوين قوة مشتركة من 5000 جندى قادرة على الانتشار بشكل سريع فى مناطق الأزمات.