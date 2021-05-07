مقتل شخصين بانفجار ذخيرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية فى روسيا

جدة - نرمين السيد - فى الساعة 18:03 بتوقيت موسكو، وصلت رسالة للخدمة "112" حول انفجار ذخيرة من الحرب الوطنية العظمى.
وقالت إدارة خدمة الطوارئ، إن الانفجار وقع فى منطقة جوروديشينسكى قرب قرية ساموفالوفكا، حيث أجرى فريق من المتطوعين أعمال بحث عن رفات جنود قضوا فى الحرب.
وأضافت: "تم إرسال سيارتى إسعاف من مستشفى جوروديشينسكايا المركزى الإقليمى إلى مكان الحادث".
وتابعت: "تأكد الأطباء من مقتل رجل من مواليد عام 1961، وصبى من مواليد 2005".
وفتحت الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.
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