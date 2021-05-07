نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 1442- 2021 في السعودية ومصر وآخر يوم في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر 1442- 2021، مع اقتراب شهر رمضان المبارك من نهايته، قد يتساءل البعض عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد، وكذلك موعد آخر يوم في رمضان الحالي في مصر، والسعودية وباقي الدول العربية والإسلامية، ورغم أن فراق شهر رمضان غير محبب لكثير من النفوس، إلا أننا سنوضح لكم موعد آخر أيام شهر رمضان وموعد غرة شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد للعام 2021 -1442.

موعد عيد الفطر 1442- 2021

وكانت قد أوضحت الحسابات الفلكية التي قام بها خبراء ومعاهد عربية، أنه فلكياً عدة شهر رمضان المبارك لهذا العام ستكون ثلاثين يوماً، وعليها فإن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الخميس الموافق 13 مايو الحالي، ووفقاً للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وبتاريخ التاسع والعشرين من رمضان لن يظهر الهلال في السماء بسبب أن ولادته ستكون قبل وقت الرؤية الشرعية الأمر الذي سيصعب مشاهدته.

أول أيام عيد الفطر 2021 – 1442 فلكياً

وعليه ستكون أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً هو يوم 13 مايو أيار 2021 الموافق 1 شوال 1442 في معظم الدول العربية والإسلامية.

آخر يوم في رمضان 1442 – 2021

ووفقاً للحسابات الفلكية فإن شهر رمضان المبارك للعام 1442- 2021 سينتهي يوم الأربعاء الموافق 12 مايو مكملاً عدته ثلاثون يوما، وعليه ستكون غرة شوال اليوم الذي يليه وهو الخميس إن شاء الله.

إجازة عيد الفطر المبارك 2021 – 1442

وكانت قد أوضحت عدة دول عربية أهمها المملكة العربية السعودية أن بداية إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي هي بانتهاء دوام يوم الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان، بينما حددت بداية إجازة موظفي القطاع الخاص يوم الثلاثاء 28 رمضان الموافق 11 مايو الحالي، وعليه تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي القطاعين الخاص والحكومي هو يوم الأحد السادس من شهر شوال 1442 الموافق 18 مايو الحالي.