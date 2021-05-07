الأمم المتحدة: الوضع الإنسانى فى تيجراى مروع للغاية

جدة - نرمين السيد - وأضاف دوجاريك فى تصريحات لقناة "العربية"، أنه "يجب أن يتوقف القتال فى إقليم تيجراى".
وكان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مارك لوكوك قد قال فى وقت سابق، إنه "من دون وقف لإطلاق النار، فإن هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة بالفعل ستزداد سوءا".
وأشار لوكوك إلى أن "الناس بدأوا يموتون من الجوع فى منطقة تيجراى الشمالية التى ضربها الصراع فى إثيوبيا، حيث تدهور الوضع الإنسانى وما زال العنف الجنسى يستخدم كسلاح حرب".
وتابع "ليس هناك شك فى أن العنف الجنسى يستخدم فى هذا الصراع كسلاح فى الحرب، وكوسيلة لإذلال وترهيب وصدمة شعب بأكمله اليوم وكذلك للجيل القادم".
ولفت إلى أن غالبية عمليات الاغتصاب ارتكبها أفراد من الجيش، بما فى ذلك "القوات الإثيوبية، وقوات إريترية، وقوات الأمهرة الخاصة، وغيرها من الجماعات المسلحة غير النظامية أو الميليشيات الموالية".
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