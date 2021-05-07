الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا فى يوم واحد

جدة - نرمين السيد - وأصبحت الهند ثانى دولة فى العالم بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة.

وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، فى حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

ويقول خبراء فى مجال الطب إن الأعداد الحقيقية فى الهند، ثانى أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان (1.35 مليار نسمة)، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.