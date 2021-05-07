التسجيل في بوابة المستقبل تعرف علي الطريقة وكل ما يخص بوابة المستقبل ،حدثت زيادة في عمليات البحث على مواقع الإنترنت في المملكة العربية السعودية لمعرفة طريقة التسجيل في بوابة المستقبل ، حيث كانت من أعظم الأحداث التي حققت نجاحًا كبيرًا في مجال التعلم الإلكتروني أو ما يعرف باسم التعلم عن بعد ، حيث استطاع هذا البرنامج وضع خطة طموحة لتسيير العملية التعليمية ، تهدف إلى إنشاء حلقة ربط إلكتروني بين الطالب والمعلم ، وتم إنجاز البرنامج التعليمي بأسلوب احترافي متقدم.التسجيل في بوابة المستقبل
قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإجراء دراسات وافية لبناء هذه البوابة الرقمية المعروفة باسم بوابة المستقبل ، وما حققته هذه البوابة هو تحقيق مجموعة من الأهداف منها: –
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استغلال حب الطلاب للإنترنت وشبكات الاتصال في تلقي المواد التعليمية وخلق طريقة مبتكرة للتدريس بعيدًا عن الطريقة التقليدية.
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تحقيق كيان تعليمي متكامل بين المعلم والطالب إلكترونياً بالكامل دون الحاجة إلى لقاء مباشر ، حفاظاً على السلامة العامة في ظل ظروف تفشي المرض في الدولة ، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد.
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يحمل هذا البرنامج المتقدم تدريباً كافياً لكل من المعلم والطالب للتعامل مع هذه المنصة التعليمية الحديثة.
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كانت فكرة بوابة المستقبل للتعليم هي بناء ما كان يعرف بالفصول الافتراضية للطلاب لتلقي الدروس والشرح من المعلم ، مع نماذج للتوضيح على أساس يومي وأسبوعي ، ثم أخذ الواجبات لحلها وتصحيحها التأكد من مستوى الطالب ومتابعته.
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يتم تنسيق الدروس والأنشطة الجماعية بين الطلاب تحت إشراف المعلمين وبتنظيم عالي الكفاءة من قبل المسؤولين عن الموقع وبمساعدة إدارة المدرسة.
-
وبالمثل ، يخضع الطلاب لاختبارات لتقييم المستوى ، وإعدادهم للمرحلة التالية ، لذلك كان للمنصة دور فعال في الوصول بالطلاب إلى المستوى الجامعي.
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لقد فتحت بوابة المستقبل آفاقًا للمتعلمين في اكتشاف مواهبهم الجديدة وتطوير مهاراتهم والاستفادة القصوى من قضاء الوقت على الإنترنت.
-
نلاحظ أن البرنامج متوفر باللغتين العربية والإنجليزية ، وهو سهل الاستخدام وبسيط لأي مبتدئ.
كما نعلم أن “بوابة المستقبل” تكمل العملية التي بدأتها “بوابة نور” ، وهم متصلون ببعضهم البعض ، لذلك يجب عليك تسجيل الدخول إلى بوابة المستقبل باستخدام نفس بيانات نظام نور كما يلي: –
-
أولاً ، يجب عليك الدخول علي رابط البوابة الإلكترونية المستقبلية ، وسيظهر نموذج يُطلب منك ملء حقول البيانات به.
-
أدخل اسم مدرسة الطالب من خلال بوابة المدارس.
-
يجب استخدام جميع بياناتك المسجلة مسبقًا على نظام نور من اسم المستخدم أو رقم الهوية ، وكذلك كلمة المرور وإكمال الخطوات.
-
إذا لم يكن لدى المستخدم حساب شخصي بالفعل على بوابة نور ، فيمكنه إنشاء حساب جديد واتبع الخطوات واملأ البيانات ، ثم تابع التسجيل في بوابة المستقبل.
-
عندما تتعثر في أي خطوة تتعلق بالمعلومات المدخلة ، يمكنك الانتقال للتحقق من معلوماتك الأساسية على منصة نور التعليمية.
-
أدخل رمز التحقق أو الرقم الذي يظهر أمامك في الرمز المخصص له.
-
أخيرًا ، تقوم بالنقر فوق كلمة تسجيل الدخول وأنت الآن مسجل بالفعل على المنصة ويمكنك متابعة التعامل على صفحة الموقع الإلكتروني عن طريق إدخال فصلك الدراسي ومقرك الرئيسي في الدراسة.
بالنسبة للمعلم
لم تكن عملية التعلم الإلكتروني موجهة لصالح الطالب فقط ، بل امتدت لمصلحة المعلم أيضًا ، من خلال تسهيل بعض الأمور ، ومنها: –
- يتواصل المعلم مع أولياء الأمور ويطلعهم مباشرة على مستوى أطفالهم.
- يتلقى المدرس كافة تفاصيل المادة التي يختص بها وآخر المستجدات والمهام المطلوبة منه ، ويتلقى إخطارات دائمة بالمادة الجديدة.
- يتواصل المعلم مع طلابه بشكل مباشر وإمكانية تكوين مجموعات وفصول والشرح من خلالها.
- يقوم المعلم بأنشطة ترويجية للطلاب لإثارة الحماس فيهم وتسجيل الإيجابيات.
- بالإضافة إلى إمكانية عرض الاختبارات الجديدة التي تمت إضافتها مؤخرًا إلى المنصة ، وعرضها على الطلاب.
بالنسبة لوالي الأمر
أتاحت بوابة المستقبل الفرصة لأولياء الأمور لمتابعة الوضع التربوي للابن وحضوره ومدى تجاوبه مع المعلم ومستواه. وكذلك سلوكه وعشراته في الاختبارات التي خضع لها. من خلال التواصل مع مدرس كل مادة للمتابعة المباشرة.
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التسجيل في بوابة المستقبل تعرف علي الطريقة وكل ما يخص بوابة المستقبل ،حدثت زيادة في عمليات البحث على مواقع الإنترنت في المملكة العربية السعودية لمعرفة طريقة التسجيل في بوابة المستقبل ، حيث كانت من أعظم الأحداث التي حققت نجاحًا كبيرًا في مجال التعلم الإلكتروني أو ما يعرف باسم التعلم عن بعد ، حيث استطاع هذا البرنامج وضع خطة طموحة لتسيير العملية التعليمية ، تهدف إلى إنشاء حلقة ربط إلكتروني بين الطالب والمعلم ، وتم إنجاز البرنامج التعليمي بأسلوب احترافي متقدم.التسجيل في بوابة المستقبل
قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإجراء دراسات وافية لبناء هذه البوابة الرقمية المعروفة باسم بوابة المستقبل ، وما حققته هذه البوابة هو تحقيق مجموعة من الأهداف منها: –
-
استغلال حب الطلاب للإنترنت وشبكات الاتصال في تلقي المواد التعليمية وخلق طريقة مبتكرة للتدريس بعيدًا عن الطريقة التقليدية.
-
تحقيق كيان تعليمي متكامل بين المعلم والطالب إلكترونياً بالكامل دون الحاجة إلى لقاء مباشر ، حفاظاً على السلامة العامة في ظل ظروف تفشي المرض في الدولة ، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد.
-
يحمل هذا البرنامج المتقدم تدريباً كافياً لكل من المعلم والطالب للتعامل مع هذه المنصة التعليمية الحديثة.
-
كانت فكرة بوابة المستقبل للتعليم هي بناء ما كان يعرف بالفصول الافتراضية للطلاب لتلقي الدروس والشرح من المعلم ، مع نماذج للتوضيح على أساس يومي وأسبوعي ، ثم أخذ الواجبات لحلها وتصحيحها التأكد من مستوى الطالب ومتابعته.
-
يتم تنسيق الدروس والأنشطة الجماعية بين الطلاب تحت إشراف المعلمين وبتنظيم عالي الكفاءة من قبل المسؤولين عن الموقع وبمساعدة إدارة المدرسة.
-
وبالمثل ، يخضع الطلاب لاختبارات لتقييم المستوى ، وإعدادهم للمرحلة التالية ، لذلك كان للمنصة دور فعال في الوصول بالطلاب إلى المستوى الجامعي.
-
لقد فتحت بوابة المستقبل آفاقًا للمتعلمين في اكتشاف مواهبهم الجديدة وتطوير مهاراتهم والاستفادة القصوى من قضاء الوقت على الإنترنت.
-
نلاحظ أن البرنامج متوفر باللغتين العربية والإنجليزية ، وهو سهل الاستخدام وبسيط لأي مبتدئ.
كما نعلم أن “بوابة المستقبل” تكمل العملية التي بدأتها “بوابة نور” ، وهم متصلون ببعضهم البعض ، لذلك يجب عليك تسجيل الدخول إلى بوابة المستقبل باستخدام نفس بيانات نظام نور كما يلي: –
-
أولاً ، يجب عليك الدخول علي رابط البوابة الإلكترونية المستقبلية ، وسيظهر نموذج يُطلب منك ملء حقول البيانات به.
-
أدخل اسم مدرسة الطالب من خلال بوابة المدارس.
-
يجب استخدام جميع بياناتك المسجلة مسبقًا على نظام نور من اسم المستخدم أو رقم الهوية ، وكذلك كلمة المرور وإكمال الخطوات.
-
إذا لم يكن لدى المستخدم حساب شخصي بالفعل على بوابة نور ، فيمكنه إنشاء حساب جديد واتبع الخطوات واملأ البيانات ، ثم تابع التسجيل في بوابة المستقبل.
-
عندما تتعثر في أي خطوة تتعلق بالمعلومات المدخلة ، يمكنك الانتقال للتحقق من معلوماتك الأساسية على منصة نور التعليمية.
-
أدخل رمز التحقق أو الرقم الذي يظهر أمامك في الرمز المخصص له.
-
أخيرًا ، تقوم بالنقر فوق كلمة تسجيل الدخول وأنت الآن مسجل بالفعل على المنصة ويمكنك متابعة التعامل على صفحة الموقع الإلكتروني عن طريق إدخال فصلك الدراسي ومقرك الرئيسي في الدراسة.
بالنسبة للمعلم
لم تكن عملية التعلم الإلكتروني موجهة لصالح الطالب فقط ، بل امتدت لمصلحة المعلم أيضًا ، من خلال تسهيل بعض الأمور ، ومنها: –
- يتواصل المعلم مع أولياء الأمور ويطلعهم مباشرة على مستوى أطفالهم.
- يتلقى المدرس كافة تفاصيل المادة التي يختص بها وآخر المستجدات والمهام المطلوبة منه ، ويتلقى إخطارات دائمة بالمادة الجديدة.
- يتواصل المعلم مع طلابه بشكل مباشر وإمكانية تكوين مجموعات وفصول والشرح من خلالها.
- يقوم المعلم بأنشطة ترويجية للطلاب لإثارة الحماس فيهم وتسجيل الإيجابيات.
- بالإضافة إلى إمكانية عرض الاختبارات الجديدة التي تمت إضافتها مؤخرًا إلى المنصة ، وعرضها على الطلاب.
بالنسبة لوالي الأمر
أتاحت بوابة المستقبل الفرصة لأولياء الأمور لمتابعة الوضع التربوي للابن وحضوره ومدى تجاوبه مع المعلم ومستواه. وكذلك سلوكه وعشراته في الاختبارات التي خضع لها. من خلال التواصل مع مدرس كل مادة للمتابعة المباشرة.
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