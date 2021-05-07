التسجيل في بوابة المستقبل تعرف علي الطريقة وكل ما يخص بوابة المستقبل ،حدثت زيادة في عمليات البحث على مواقع الإنترنت في المملكة العربية السعودية لمعرفة طريقة التسجيل في بوابة المستقبل ، حيث كانت من أعظم الأحداث التي حققت نجاحًا كبيرًا في مجال التعلم الإلكتروني أو ما يعرف باسم التعلم عن بعد ، حيث استطاع هذا البرنامج وضع خطة طموحة لتسيير العملية التعليمية ، تهدف إلى إنشاء حلقة ربط إلكتروني بين الطالب والمعلم ، وتم إنجاز البرنامج التعليمي بأسلوب احترافي متقدم.

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإجراء دراسات وافية لبناء هذه البوابة الرقمية المعروفة باسم بوابة المستقبل ، وما حققته هذه البوابة هو تحقيق مجموعة من الأهداف منها: –

استغلال حب الطلاب للإنترنت وشبكات الاتصال في تلقي المواد التعليمية وخلق طريقة مبتكرة للتدريس بعيدًا عن الطريقة التقليدية.

تحقيق كيان تعليمي متكامل بين المعلم والطالب إلكترونياً بالكامل دون الحاجة إلى لقاء مباشر ، حفاظاً على السلامة العامة في ظل ظروف تفشي المرض في الدولة ، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد.

يحمل هذا البرنامج المتقدم تدريباً كافياً لكل من المعلم والطالب للتعامل مع هذه المنصة التعليمية الحديثة.

كانت فكرة بوابة المستقبل للتعليم هي بناء ما كان يعرف بالفصول الافتراضية للطلاب لتلقي الدروس والشرح من المعلم ، مع نماذج للتوضيح على أساس يومي وأسبوعي ، ثم أخذ الواجبات لحلها وتصحيحها التأكد من مستوى الطالب ومتابعته.

يتم تنسيق الدروس والأنشطة الجماعية بين الطلاب تحت إشراف المعلمين وبتنظيم عالي الكفاءة من قبل المسؤولين عن الموقع وبمساعدة إدارة المدرسة.

وبالمثل ، يخضع الطلاب لاختبارات لتقييم المستوى ، وإعدادهم للمرحلة التالية ، لذلك كان للمنصة دور فعال في الوصول بالطلاب إلى المستوى الجامعي.

لقد فتحت بوابة المستقبل آفاقًا للمتعلمين في اكتشاف مواهبهم الجديدة وتطوير مهاراتهم والاستفادة القصوى من قضاء الوقت على الإنترنت.

نلاحظ أن البرنامج متوفر باللغتين العربية والإنجليزية ، وهو سهل الاستخدام وبسيط لأي مبتدئ.

طريقة التسجيل في بوابة المستقبل