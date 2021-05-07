رابط فحص أسماء مستحقي المنحة القطرية 100 دولار في غزة

نقدم لكم رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي المنحة القطرية التي تبلغ قيمتها 100 دولار في قطاع غزة وذلك بعد أن تزايدت التساؤلات من قبل المواطنين الفلسطيني المقيمين في قطاع غزة و المستفيدين من منحة ال١٠٠ دولار القطرية عن مواعيد صرف المنحة، وهذه المنحة قدمتها دولة قطر لفئات معينة من مواطني قطاع غزة القاطنين تحت سيطرة دولة إسرائيل الصهيونية، وذلك لتعينهم على صرف الحياة المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار وتحاول قطر جهاده أن ترفع العبء عن كاهلهم وتوفر لهم حياة معيشة كريمة مرفهة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوفر لك عزيزي القارئ أهم الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على المنحة مواعيد صرف المنحة وكيفية الاستعلام عنها.

لم تعلن وزارة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين حتى الآن عن موعد صرف المنحة لهذا الشهر، ولكن جاءت أنباء تؤكد أن المنحة سوف تصرف الأسبوع المقبل وقبل حلول عيد الفطر المبارك، وسوف يتم الإعلان عن الصرف عند وصول المبالغ المالية الخاصة بالمنحة وذلك قبل موعد الصرف لليوم واحد فقط لا غير.

ونعلن لكم الآن الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن أسماء المواطنين المقبولين في الحصول على المنحة، وذلك من خلال النظام الإلكتروني والذي تم إتاحته لجميع المواطنين لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمنحة، ولمعرفة كل ذلك يجب إتباع الخطوات التالية: