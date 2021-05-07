نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ موعد عيد الفطر 2021 مصر والسعودية والدول العربية متى أول أيام عيد الفطر ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف على تاريخ موعد عيد الفطر 2021 في مصر والسعودية والدول العربية ، حيث تفصلنا أيام قليلة على انتهاء شهر رمضان المُبارك لذا يتساءل الجميع الآن متى عيد الفطر 2021 حيث تترقب جميع بلاد المسلمين استطلاع رؤية هلال شوال والإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر في مصر والسعودية والدول العربية ونظراً أن الجميع يرغب في معرفة تاريخ موعد عيد الفطر 2021 في مصر والسعودية والدول العربية سنُجيب على التساؤل الأكثر تداولاً الآن متى موعد عيد الفطر 2021 ، وما تم رصده من تفاصيل خلال مكاتب الفلك الدولية.

تاريخ موعد عيد الفطر 2021

تاريخ موعد عيد الفطر 2021 ، أول أعيا المسلمين، والذي يأتي بعد إتمام ركن من أركان الإسلام الخمسة، ويكون تاريخ موعد عيد الفطر اليوم الأول من شهر شوال والذي يفطر فيه المسلمون محتفلين بإتمام فريضة الصيام خلال شهر رمضان الكريم وقد احتفل المسلمون بأول عيد فطر في الإسلام في السنة الثانية من الهجرة بعد صيام أول رمضان في تلك السنة.

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موعد عيد الفطر 2021

من المعروف دائماً أن دور الإفتاء بالدول العربية ستعمل على استطلاع رؤية هلال شوال 1442 ، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري 2021 وفي حين ثبوت رؤية هلال شوال سيكون يوم الأربعاء الموافق 12 مايو هو أول أيام عيد الفطر 2021 ، وإذا تعذرت الرؤية في هذا اليوم فإن الأربعاء 12 مايو، سيكون المتمم لشهر رمضان.

وقالت مصادر مُطلعة موثوقه أن يوم الخميس القادم الموافق الثالث عشر من شهر مايو، سيكون أول أيام عيد الفطر 2021، على أن يكون موعد وقت صلاة العيد الساعة 5:28 صباحا بتوقيت القاهرة.