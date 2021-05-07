نتيجة اللوتري 2021 نتيجة الهجرة العشوائية من الموقع الرسمي dvprogram.state.gov

نتيحة اللوتري 2021، يبحث الكثير من الشباب الطموحين الساكنين في الوطن العربي عن فرصة للهجرة خارج أوطانهم إلى الدول المتقدمة، والتي توفر للشباب العديد من الفرص للحرية والحياة الكريمة، ومن أهم هذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سيتم الإعلان عن نتيجة القرعة المسماة باللوتري 2021، أو الجرين جارد 2022، فتابعوا معنا أعزئنا المتابعين.

نتيجة اللوتري 2021

يقوم الآلاف والمئات من الشباب من جميع أنحاء العالم وخاصة العالم العربي ودول العالم الثالث على قرعة الهجرة الشرعية لأمريكا، حيث يوجد هذا العام في القرعة حوالي 55 ألف شخص سيستطيعون الهجرة لأمريكا، ويتساءل جميع المتقدمين على هذه القرعة عن طريقة الاستعلام عن نتائج اللوتري 2021 إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي، والفائزين بهذه القرعة سيتمكنون من الحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة الأمريكية وهذا بشرط استيفاء الأشخاص الشروط المطلوبة، ويمكنك الاستعلام باستخدام رمز التحقق الخاص بك.

الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2021

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة قرعة اللوتري هذا العام فور الإعلان عنها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للقرعة بدون أي تعقيدات أو الحاجة للذهاب إلى السفارة الأمريكية في بلدك، حيث يمكنك الاستعلام عن نتائج القرعة من خلال عمل الخطوات التالية:

اذهب إلى الرابط الرسمي للقرعة اللوتري 2021 dvprogram.state.gov.

اضغط على أيقونة Check Status.

اضغط على أيقونة Continue للاستمرار.

اكتب رقم التأكيد الخاص بك والذي استلمته وقت تسجيلك في قرعة الهجرة الشرعية.

اكتب البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح المطلوبة منك.

اضغط على الكود الظاهر أمامك.

اضغط على الزر المكتوب عليه Submit.

وبعدها ستظهر لك نتيجة القرعة الخاصة بك، ونتمنى أن تكون من سعداء الحظ.

موعد الإعلان عن نتائج اللوتري 2021

وسيتم الإعلان عن نتائج قرعة اللوتري 2021 يوم غد يوم السبت الموافق 8 مايو 2021، ويمكن لجميع المتقدمين معرفة النتيجة وفي حالة إذا تم اختيارهم في القرعة أم لا إلكترونيا بكل سهولة وهذا من الموقع الرسمي الخاص بالقرعة، وسيكون هذا العام عدد سعداء الحظ الفائزين بالقرعة 50 ألف شخص ممن تتوفر فيهم الشروط، وهو ما يعتبر عددا كبيرا وسيزيد نسبة كل شخص من الفوز بها بالطبع، وقد تحدثنا في مقال سابق عن فحص 100 دولار شهر 5 2021، فتابعوا معنا.