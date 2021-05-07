"جوكر الدراما المصرية".. بيومي فؤاد يتحدث عن "التحول الكبير"

لم يكن غريبًا أن يلقب بـ"جوكر الدراما المصرية" لنشاطه الفني الواسع في سنوات وجيزة، حتى أن البعض كانوا يتندرون حينما لا يجدونه مشاركاً في عمل درامي أو تليفزيوني.

ورغم أن الكوميديا كانت السمة الغالبة على أعماله، إلا أن الفنان بيومي فؤاد وبعد اجتيازه مرحلة الانتشار أصبح أكثر قدرة على اختيار أدوار مؤثرة ومختلفة، وهذا ما يشاهده الجمهور من خلال مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني بمسلسلي "النمر" و"خلي بالك من زيزي".

ويوضح بيومي فؤاد في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" أن أحدث ظهور درامي له من خلال مسلسل "النمر" مع الفنان محمد عادل إمام شهد تحولاً كبيرًا في أدائه الفني بعيدًا عن النمط الكوميدي الذي اشتهر به، حيث يشارك الفنان بشخصية تاجر الذهب عنتر الذي يخوض صراعات عديدة مع "النمر" الذي يجسد خصيته الفنان محمد إمام.

حب الناس

وقال بيومي إن الشيء الوحيد المشترك بين شخصية عنتر وشخصيته الحقيقية هو خفة الظل، أما الجانب الشرير في شخصية عنتر فهو بعيد تمامًا عن شخصيته الحقيقية حسب قوله: "أنا بحب كل الناس وكلهم بيحبوني".

ولفت إلى أن تلك التجربة كانت الأولى في التعامل مع مخرجة العمل شيرين عادل لأنه لم يسبق له التعاون معها من قبل، والتجربة كانت لطيفة وسرعان ما تعرف على أسلوبها في العمل، وتفهم كل منهما طبيعة الآخر ومفاتيح شخصيته.

وتابع بيومى عن محمد إمام إنه فنان مجتهد وسبق أن تعاونا في أكثر من عمل من قبل، ويوجد تناغم وتوافق كبير بينهما.

وأوضح أن الرسالة المراد توصيلها إلى الجمهور من مسلسل "النمر" هي الابتعاد عن كل مسالك الحرام وأن الظلم مهما طال فله آخر.

خلي بالك من زيزي

وعن مسلسل "خلي بالك من زيزي" أوضح بيومي أنه جسد دور "فؤاد العوضي" والد زيزي التي تجسد دورها الفنانة أمينة خليل ويواجه صعوبات في التعامل مع ابنته وذلك عكس شخصيته الهادئة في المسلسل.

وعن تجربته مع الفنانة أمينة خليل قال إنها فنانة مجتهدة للغاية وتهتم بكل تفاصيل العمل حتى يخرج بأفضل شكل ممكن، وتدرس دورها بعناية، معربًا عن سعادته بالعمل معها، لافتًا إلى أن أجواء التصوير كانت إيجابية للغاية ولم يشهد أي صعوبات خاصة أن معظم طاقم المسلسل سبق أن تعاون معهم في أعمال أخرى.

وأعرب فواد عن سعادته بالمشاركة في مسلسلين في ماراثون الدراما الرمضانية، موجهًا الشكر لجمهوره على ردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها حول شخصية "عنتر" في "النمر" وشخصية "فؤاد العوضي" في "خلي بالك من زيزي"، مؤكدًا أن التفاعل الأكبر كان بشأن مسلسل "النمر" لظهوره باداء مختلف تماما.

كما عبر عن رضاه عن الأعمال المتنافسة في الماراثون الدرامي، مؤكدًا أنها جميعًا تتسم بالقوة والتنوع والتجديد.

وأشار إلى أنه يتابع مجموعة من الأعمال وصفها بالرائعة وهي "لعبة نيوتن"، "القاهرة كابول"، "هجمة مرتدة"، أما "الاختيار 2" فأكد امتنانه لاختياره كضيف شرف في المسلسل.

ولفت إلى "تعدد البطولات النسائية" ونجاحها، مستدلاً بياسمين عبد العزيز ومنى ذكى ودينا الشربيني، وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة يسرا.

وتحدث بيومي عن عدم تفضيله لـ"البطولة المطلقة"، موضحاً أن الأكثر قربا له هي البطولات الجماعية "هي الشائعة في السنوات الأخيرة وتحظى بنجاح باهر عند العرض على الجمهور".

العميل صفر

وعن أعماله المقبلة، قال الفنان بيومي فؤاد في تصريحاته الخاصة لموقع "دوت الخليج" إنه يستعد لاستكمال تصوير فيلم "العميل صفر" مع الفنان أكرم حسني والمخرج محمد سامي وتم الانتهاء من تصوير أول أسبوع، على أن يتم استئناف التصوير بعد عيد الفطر.

وأشار إلى فيلم آخر وهو "في عز الضهر" يشارك فيه مع الفنان العالمي مينا مسعود، وأنه حاليًا في مرحلة التعاقد ومن ثم الاستعداد للتصوير.

أيضًا من المقرر استكمال دوره في مسلسل "عودة الأب الضال" بعد عيد الفطر بمشاركة نخبة من الفنانين.

وأضاف أنه انتهى بالفعل من فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي وحمدي المرغني وهدى المفتي تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، ومن المفترض عرضه في عيد الفطر إذا سمحت الإجراءات الاحترازية بذلك.