إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 15 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن السلطات سجلت أيضا 2.550 وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 416.949، فيما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة الـ15 مليونا فى أكبر دولة بأمريكا اللاتينية.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة فى المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا فى البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية.