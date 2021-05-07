تقديم طلب للديوان الملكي شرح طريقة الوصول إلى المساعدات الماليةوالإعفاء من سداد القروض بالمملكة

الديوان يعمل على دعم المواطنين وسد احتياجاتهم، ومن الخدمات المقدمة من الديوان الملكي بالمملكة الآن هو تقديم المساعدات المالية لبعض الفئات المستحقة لذلك، بالإضافة إلى قيامه بسداد الديون للقروض والديون عن الكثير من الغارمين والغارمات، وذلك يتم وفق كلبات معينة مقدمة لهيئة الديوان المسئولة عن تنظيم وأداء معاملاته المختلفة.

خدمات الديوان الملكي بالسعودية

يعتبر الديوان الملكي السعودي أحد أهم جهات الحكومة السعودية والتي تشمل الهيئات والأمانات والوزارات والمجالس والغرف التجارية والمراكز الحكومية والمديريات والصناديق والإمارات والسفارات والدواوين والمؤسسات والجمعيات والقنصليات، وغيرهم الكثير.

ويعمل الديوان الملكي على إيجاد حلقة التواصل بين الحكومة السعودية ومواطنيها، حيث يتم دعمهم والالتزام بالكثير من الاحتياجات الخاصة بهم من قبل الديوان الملكي، ويتم ذلك من خلال تقدمهم لطلب المساعدة عبر الطرق والوسائل الرسمية والمحددة من قبل الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية.

مساعدات الديوان الملكي بالسعودية للمواطنين

يتكفل الديوان الملكي بالكثير من المساعدات التي تقدم لفئات عدْة من المواطنين الذين يعانون من بعض الأزمات والمشاكل الاجتماعية، حيث لا تقتصر أشكال المساعدة على المنح المالية فقط، فهي تشمل الرعاية الصحية أيضاً، حيث يتم تقديم العلاجات والرعاية الصحية لبعض الأفراد الغير قادرين على الحصول على العلاج، ويتم ذلك وفق فحصهم بشكل رسمي لتشخيص الحالات الصحية لهم.

من الأمراض التي يتكفل الديوان الملكي علاجها للمواطنين الغير قادرين (مرض الفشل الكلوي – الإعاقات الجسدية والذهنية – حالات العمليات الجراحية)، ويتم ذلك وفق برامج طبية يتم الإشراف عليها من قبل أفضل الأطباء المتخصص بالمملكة السعودية، بالإضافة لذلك يتكفل الديوان الملكي ببعض الحالات التي تحتاج للسفر لتلقي العلاج أيضاَ.

طريقة تقديم طلب مساعدة للديوان الملكي بالسعودية

يتم كتابة طلب المساعدة للديوان الملكي على هيئة خطاب، ويتوافر الكثير من نماذج طلب المساعدة، حيث يلزم أن يقوم المواطن بالخطوات التالية: