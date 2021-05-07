رابط قرار توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أحمد بن سليمان يصدر قراراً بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي، لقد قام أحمد بن سليمان وزير الموارد البشرية في المملكة بأصدار قراراً يتضمن توطين الوظائف التعليمية في المنشآت الخاصة بالتعليم العام الأهلي وذلك سيكون في جميع المدارس سواء المدارس الأهلية او المدارس العالمية لكلى الجنسين بنين وبنات وذلك في المرحلة الأولى، وهذا تبعا لمجموعة من التخصصات علي العديد من المراحل ويتم تطبيقها بنسبة محددة وتكون على ثلاث سنين.

يصدر قراراً بتوطين الوظائف التعليمية

أحمد بن سليمان

جاء هذا القرار بهدف زيادة النسب الخاصة بالتوطين في كل المدارس الأهلية في المملكة، وذلك في جميع التخصصات مثل الرياضيات والأحياء والحاسب الآلي والفيزياء والعلوم ، والعمل على زيادة النسبة الخاصة أيضا بالتوطين في المدارس العالمية في اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية البدنية و الدراسات الإسلامية والتربية الفنية والهوية الوطنية وهذا يعتبر كمرحلة أولية.

قرار توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي

ومن اهم الأهداف لهذا القرار أيضا هو توفير حوالي ثمانية وعشرين ألف من الوظائف التعليمية لبناة أبناء المملكة في المدارس الأهلية وأيضا في المدارس العالمية وذلك سوف يكون في خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وقد جاء هذا القرار متضامنا مع الخطة التي قامت الوزارة بوضعها للتوطين، والعمل على الزيادة في الفرص لمشاركة أبناء وبنات المملكة العربية السعودية في السوق الخاص بالعمل ودعم الأنتاج المحلي أيضا، يمكنك أن تقرأ وتطلع علي التفاصيل الخاصة بالقرار، والتعرف أيضا على النسب التي يتم استهدافها للتوطين من خلال الدليل الإجرائي في الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة التنمية والموارد البشرية عن طريق الدخول علي هذا الرابط هنا.