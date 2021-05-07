بعد أزمة البواخر التركية.. لبنان يواجه كابوس "الظلام الشامل"

تؤمن البواخر التركية الراسية في لبنان وعددها ثلاث، محطات طاقة عائمة مجهزة بأفضل التقنيات، ما بين 35 بالمئة و40 بالمئة من الكهرباء في لبنان.

وينتهي عقد الدولة اللبنانية مع شركة "كارادينيز" في سبتمبر المقبل، في ظلّ تعثر الجانب اللبناني في دفع المستحقات التي تفوق 100 مليون دولار متأخرات من العام الماضي، والتي كانت الشركة قد طالبت بالحصول عليها بالدولار وإلا الانسحاب.

ويشكل ملف البواخر التركية، في لبنان نقطة خلاف كبيرة بين التيارات السياسية، في ظلّ انقسام حاد بوجهات النظر بين بقائها والدعوة الى إنهاء العقد معها

جديد الملف ما جرى في بيروت من احتجاز لبواخر للطاقة التركية في إطار شبهات فساد حيث قررت السلطات اللبنانية، الأربعاء، احتجاز البواخر التركية التي تزود البلاد بالكهرباء للتحقيق في شبهات فساد بملايين الدولارات، لكن القرار لا يشكل إدانة حتى الآن.

واتخذ النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قرار الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان وتم الطلب من وزارات عديدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار.

إخلاء سبيل

وبعد ظهر الخميس، وافق قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة على طلب إخلاء سبيل كل من فاضل رعد ورالف فيصل الموقوفين الرئيسيين في ملف استئجار البواخر المنتجة للكهرباء، مقابل كفالة مالية قدرها مليون دولار أميركي لرعد و700 ألف دولار لفيصل، أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية.

إشارات بحدوث رشاوي في قضية البواخر

وتعليقاً على الموضوع قال النائب في البرلمان اللبناني هادي حبيش لموقع "دوت الخليج " إن ما حصل كان إنجازا كبيراً من خلال التحقيقات بانتظار تبيان تفاصيل أكثر حول الملف لندرك إلى أين ستصل الأمور خصوصاً هذا الملف الذي أخذ جدلا واسعاً في السياسة اللبنانية، منوها بدور الإعلام والقضاء لجهة القرار بالحجز فهو تأكيد أن هناك شوائب بهذا الملف أي هناك إشارات بحدوث رشاوي مدفوعة ومن الضروري كشفها".

الإسراع في التحقيق

بدوره قال أستاذ القانون الدولي ورئيس مؤسسة "جاستيسيا" الحقوقية المحامي بول مرقص لموقع "دوت الخليج " إن القرار القضائي اللبناني بقدر ما يلبّي حاجة اللبنانيين لمكافحة الفساد، إلا أنه وبالنظر إلى كونه مجرداً من الاثباتات الدامغة حتى الآن بسبب عدم انتهاء التحقيقات وإطالتها، فيُخشى معه أن ينفّر السفن التجارية والخدماتية من التعامل مع لبنان لاسيما التركية منها التي تمدّه بالكهرباء، خشية تعرضها لتدابير تعسفية ولو كانت احتياطية.

وأضاف "لذلك على النائب العام المالي استكمال تحقيقاته سريعاً وختمها عاجلاً وإحالة الملف دون إبطاء للقضاء مع تخويل السفينة المعنية إيداع كفالة بمثابة ضمان للدفع لدى مصرف مقبول، وتمكينها من الإبحار حفاظا على سمعة لبنان وحقوقه في آن واحد".

كلفة استئجار البواخر فاقت 4 مليار دولار

وشرح الكاتب والمحلل الاقتصادي في صحيفة " المدن" الإلكترونية خضر حسن لموقع "دوت الخليج" "يستأجر لبنان البواخر من شركة كارباور شيب التركية بفعل مناقصة لم تجرِ ضمن الأطر القانونية الصحيحة، بكلفة استئجار تصل إلى نحو 850 مليون دولار سنوياً، فيما المشروع يمتد لـ5 سنوات، أي أن الدولة تدفع نحو 4 مليار و250 مليون دولار، أي ما يفوق كلفة بناء أكثر من معمل لإنتاج الكهرباء.

وأضاف "علماً بأن البواخر جاءت كحلّ مؤقت، لكنها تحوَّلَت إلى حل شبه دائم بفعل الفساد الذي ظهرت بوادره في قضية قبض الرشوة وتبييض الأموال، والتي تورّط فيها فاضل رعد ورالف فيصل. وهما ليسا سوى واجهة لأصحاب نفوذ أكبر منهما".

ورأى حسن أنه " وبفعل توالي الفضائح القانونية والمالية المرتبطة بملف البواخر، لم يعد بإمكان القضاء اللبناني التغاضي عنها بفعل القرارات السياسية، أصدر النائب العام المالي علي إبراهيم قراراً بمنع الباخرتين التركيتين من مغادرة لبنان قبل انتهاء التحقيقات حول قضية فيصل ورعد، إذ أن ثبات التهمة يعني بأن على الشركة التركية دفع 25 مليون دولار، وذلك بموجب البند الجزائي الذي يؤكد أن الشركة لم تعرض ما يثبت عكس الوقائع".

وأضاف "كانت الشركة قبل اتساع رقعة الفضيحة، تطالب الدولة بمستحقات تفوق قيمتها الـ100 مليون دولار وأزمة البواخر لا تنفصل عن أزمة قطاع الطاقة في لبنان. فعجز مؤسسة كهرباء لبنان الذي تخطى الـ40 مليار دولار، يرهق الخزينة العامة. والدولة تشتري مشتقات النفط للمؤسسة العاجزة بقيمة 1.2 مليار دولار سنوياً. والبواخر تأخذ حصّة من مشتقات النفط. فيما المواطنون يعيشون تقنيناً متزايداً يراكم كلفة فاتورة المولدات الخاصة التي يدفعها اللبنانيون".

وأشار إلى "أن 55 بالمئة من قيمة العجز في الكهرباء، هي نتيجة هدر الطاقة بين معامل الإنتاج القديمة وخطوط التوزيع المترهّلة. وتغرق المؤسسة في العجز مع أنها تجبي سنوياً بين 650 مليون و750 مليون دولار، فيما مجموع أكلافها يتراوح بين 150 و200 مليون دولار سنوياً".

وختم "نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان، لم يعد باستطاعة الدولة تأمين الدولار لشراء الفيول ولا لإجراء الصيانة الخاصة بمعامل الانتاج، الأمر الذي وضع البلاد أمام احتمال العتمة الشاملة ما لم تجد السلطة السياسية حلاً مناسبا".