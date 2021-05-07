رابط الهيئة الملكية بالجبيل للتسجيل على 40 وظيفة متنوعة للجنسين للعمل بمدينة الجبيل الصناعية

رابط الهيئة الملكية بالجبيل، من الروابط ذات البحث العالي خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الهيئة عن حاجتها لشغل عدد 40 وظيفة شاغرة، متنوعة للجنسين للعمل في المنطقة الصناعية بمحافظة الجبيل، وذلك من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نوضح لكم تفاصيل الخبر خلال السطور التالية، سواء التخصصات المطلوبة أو فترة التسجيل عليها، وكذالك الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل على الوظائف المطلوبة.

الدخول على الموقع الإلكتروني الهيئة العربية السعودية “careers.rcjy.gov.sa“.

الاطلاع على الوظائف المطلوبة.

اختيار الوظيفة المناسبة.

تسجيل بيانات المتقدم على الوظيفة التي تم اختيارها.

مدرب أول هندسة كهربائية. مدرب هندسة حاسب آلي شبكات. مدرب هندسة ميكانيكا. أستاذ مساعد تقنية معلومات. أخصائي وسائط تعليمية. محاضر رياضيات. أخصائي تصميم محتوي رقمي. أخصائي تعليم إلكتروني. أخصائي مقررات إلكترونية. محاضرة تصميم داخلي. محاضرة موارد بشرية. أستاذ مساعد محاسبة. أستاذ مساعد اقتصاد ومالية. أستاذ مساعد اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريدات. محاضرة محاسبة. أستاذ مساعد الكيمياء. محاضر هندسة ميكانيكية. أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية. معلم لغة إنجليزية. أستاذ مساعد فيزياء. أستاذ مساعد الرياضيات. محاضر هندسة كيميائية. مدرب هندسة كهربائية. معلم فيزياء. محاضر حاسب آلي. مدرب هندسة الآلات الدقيقة والتحكم. مدرب هندسة إلكترونيات واتصالات. معيد كيمياء. مساعد مدرب تقنية كهربائية. محاضر محاسبة. فني معمل تقنية معلومات. محاضر تقنية معلومات. مدرب هندسة ميكانيكية لحام. أستاذ مساعد هندسة ميكانيكية. محاضر هندسة ميكانيكية لحام. مدرب أول هندسة الآلات الدقيقة والتحكم. مدرس أول اللغة الإنجليزية خريج معهد اللغة الإنجليزية.

رابط وظائف الهيئة الملكية بالجبيلالوظائف المطلوبةالهيئة الملكية للجبيل

هي هيئة سعودية تم إنشاؤها للعمل على تطوير المنطقة الصناعية بالجبيل وينبع، وتقوم الهيئة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ضمن خطة الدولة في توفير الوظائف للمواطنين السعوديين، ودعماً لرؤية 2030 في التحديث والتطوير للملكة.