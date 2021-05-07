وفيات كورونا فى المكسيك تتجاوز الـ218 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة المكسيكية 166 وفاة و2.846 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، مما يرفع إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 218.173، والإصابات إلى مليونين و358.831.





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