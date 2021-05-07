"أرزاق 2".. ملحمة درامية ليبية تكرس "حب الوطن"

وجبة درامية ووطنية دسمة يتلقاها المواطن الليبي أثناء مشاهدة مسلسل "أرزاق 2"، الذي يتناول قضية التمسك بالأرض وعدم التفريط بها، بعد سنوات من الحرب والإرهاب في البلاد.

وقال مؤلف ومخرج العمل عبد السيد آدم لموقع "دوت الخليج"، إن فكرة العمل مستمدة بشكل رئيسي من الواقع الذي عاشه المواطن البسيط في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن ذاق ويلات الحرب، وهو ما دفعه في بعض الأحيان إلى التخلي عن أرضه أو بيعها من أجل كسب المال.

بحسب آدم، يكرس العمل، وهو جزء ثان من مسلسل يحمل الاسم ذاته، مفهوم التمسك بالأرض والحفاظ عليها، وينقل للمشاهد رسالته في إطار تشويقي جذاب وبوقائع تحاكي بشكل كبير ما يتعرض له الليبيون في حياتهم اليومية.

الحبكة الدرامية للمسلسل وسير الأحداث يتجه إلى وجود شخصيات ذات نفوذ قوي تضغط بشكل مكثف على بعض الفقراء، وتدفعهم الحاجة إلى المال لبيع أي شيء، ويظل هذا الصراع قائما خلال الـ15 حلقة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا السوداء.

المخرج أكد أن المسلسل أشار إلى أن "السعي المتواصل للكسب المادي فقط لن يؤدي في النهاية إلا لخسائر متتالية"، وأن "قيمة الوطن لا تقدر بمال، ولا يمكن التجارة به تحت أي مسمى أو أي مغريات".

وأكد آدم أن المسلسل لاقى ردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وأضاف أن المشاهدين "لمسوا الرسالة الوطنية التي يقدمها العمل خاصة بعد سنوات الحرب الدامية"، معتبرا أن رسالته قد وصلت إلى الجماهير بشكل مباشر وسلس، خاصة أن "الليبيين كانوا متعطشين لأعمال تنمي الروح الوطنية لديهم".

يذكر أن مسلسل "أرزاق 2" من بطولة أحمد بوفردة وناصر الأوجلي وعبد السيد آدم وعبد السلام أشليمبو ومحمد بعيو، ونال الجزء الأول منه مشاهدات كثيرة خلال عرضة في رمضان الماضي، وهو ما دفع مؤلف العمل إلى كتابة الجزء الثاني.