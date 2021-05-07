سيناتور أمريكى: استيلاء الحوثيين على مساعدات أطفال اليمن أمر مروع

جدة - نرمين السيد - ندد السيناتور الأمريكى الجمهورى، جيم ريتش، بممارسات الميلشيات الحوثية واستيلائهم على المساعدات الإنسانية الأممية المخصصة لأطفال المدارس، متهمًا الحوثيين بتجويع اليمن وازدراء مصالح السكان الذين يعيشون تحت سيطرتهم.





وحسبما نقل موقع "2 ديسمبر" الإلكترونى، قال العضو البارز فى لجنة العلاقات الخارجية، إن قرار الحوثيين بالاستيلاء على المساعدة المخصصة لأطفال المدارس فى اليمن أمر مروع، ويعكس ازدراء وتجاهل للرفاهية والتقدم الشخصى للآلاف الذين يعيشون تحت سيطرتهم الفعلية.

وشدد ريتش على ضرورة "تفريغ هذه المساعدات وتوزيعها على الفور".

وبحسب الموقع اليمنى، يحذر العاملون فى القطاع الإنسانى من سيطرة ميليشيا الحوثى على ميناء الحديدة، الذى يمر عبره نحو 70% من الإمدادات الغذائية إلى اليمن، مؤكدين أن ذلك شكل عائقًا كبيرًا أمام وصول المساعدات إلى الشعب الذى دفعته الميليشيا إلى الجوع والحاجة.

ويؤكد هؤلاء العاملون فى القطاع الإنسنى، أن ميليشيا الحوثى العنصرية عمدت إلى نهب المساعدات التى تصل اليمن على مر السنوات الماضية، سواء كانت أغذية أو أدوية أو وقود، إضافة إلى احتكار توزيعها بما يخدم أجندتها.