رئيس الموساد الإسرائيلى يزور البحرين لبحث مجالات أمنية مشتركة

جدة - نرمين السيد - التقى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلى يوسى كوهين، أمس الخميس، مع رئيس جهاز المخابرات البحرينى الفريق عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجى البحرينى أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، وذلك فى إطار زيارة كوهين الرسمية إلى البحرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".





وبحسب "بنا"، ناقش الجانبان آفاق التنسيق والتعاون فى سبل دعمها وتعزيزها، كما تباحثا حول أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البحرين وإسرائيل. وأضافت الوكالة البحرينية: "فى ختام الاجتماع تمنى الجانبان أن يسود التعايش بين شعوب المنطقة فى كنف الأمن والاستقرار والتسامح المستدام، بما يؤسس لمرحلة قادمة من السلام والتقدم والازدهار للجميع".

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