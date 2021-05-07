وصفة ماسك الكركم وزيت جوز الهند الرهيبة للتخلص من الحبوب والبثور في المنزل

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يعد ماسك الكركم وزيت جوز الهند من ماسكات التجميل المفيدة للبشرة وجعلها صافية ونقية، وكثير من الفتيات يردن الحصول على بشرة نقية وخالية من العيوب، وهنا سوف نستخدم هذا الماسك لما له من فوائد كثيرة وهى القضاء على البكتيريا ومقاومة التجاعيد ويعمل على معالجة جميع مشاكل البشرة، ايضاً يتكون هذا الماسك من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل ماسك الكركم وجوز الهند للبشرة.فوائد ماسك الكركم وجوز الهند للبشرة
هناك فوائد مذهلة لماسك الكركم وجوز الهند للتخلص من حبوب الوجه هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- القضاء على البكتيريا الضارة بالبشرة.
- يعمل على تهدئة البشرة الملتهبة.
- الحصول على بشرة صافية ونقية.
- يعمل على مقاومة التجاعيد.
- يعالج جميع مشاكل البشرة.
- يعالج حروق الشمس.
- يعمل على ترطيب البشرة وجعلها ناعمة كالحرير.
- يقضي على حب لشباب نهائياً.
يحتوي ماسك الكركم وجوز الهند على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ملعقتان كبيرتان من الكركم الطبيعي.
- زيت جوز الهند البكر.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل ماسك الكركم وجوز الهند هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بوضع الكركم وزيت جوز الهند ونعجنهم جيداً للحصول على ماسك طبيعي.
- بعد ذلك نفرده على الوجه باستخدام فرشاة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.
- بعد مرور الوقت نغسل الوجه بالماء الفاتر وننشفه جيداً وسنلاحظ الفرق في أول إستخدام.
- نقوم باستخدام هذا الماسك على الوجه ٣ مرات في الأسبوع للحصول على بشرة نقية وصافية.
يعد ماسك الكركم وزيت جوز الهند من ماسكات التجميل المفيدة للبشرة وجعلها صافية ونقية، وكثير من الفتيات يردن الحصول على بشرة نقية وخالية من العيوب، وهنا سوف نستخدم هذا الماسك لما له من فوائد كثيرة وهى القضاء على البكتيريا ومقاومة التجاعيد ويعمل على معالجة جميع مشاكل البشرة، ايضاً يتكون هذا الماسك من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل ماسك الكركم وجوز الهند للبشرة.فوائد ماسك الكركم وجوز الهند للبشرة
هناك فوائد مذهلة لماسك الكركم وجوز الهند للتخلص من حبوب الوجه هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- القضاء على البكتيريا الضارة بالبشرة.
- يعمل على تهدئة البشرة الملتهبة.
- الحصول على بشرة صافية ونقية.
- يعمل على مقاومة التجاعيد.
- يعالج جميع مشاكل البشرة.
- يعالج حروق الشمس.
- يعمل على ترطيب البشرة وجعلها ناعمة كالحرير.
- يقضي على حب لشباب نهائياً.
يحتوي ماسك الكركم وجوز الهند على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ملعقتان كبيرتان من الكركم الطبيعي.
- زيت جوز الهند البكر.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل ماسك الكركم وجوز الهند هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بوضع الكركم وزيت جوز الهند ونعجنهم جيداً للحصول على ماسك طبيعي.
- بعد ذلك نفرده على الوجه باستخدام فرشاة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.
- بعد مرور الوقت نغسل الوجه بالماء الفاتر وننشفه جيداً وسنلاحظ الفرق في أول إستخدام.
- نقوم باستخدام هذا الماسك على الوجه ٣ مرات في الأسبوع للحصول على بشرة نقية وصافية.
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