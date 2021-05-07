جدة - نرمين السيد - كشف محمد الفاتح، المفوض السودانى للاجئين فى إقليم دارفور غربى السودان، عن تقدم 119 جنديًا إثيوبيًا من بعثة السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى بطلبات لجوء فى السودان.





ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أكد الفاتح فى بيان: "امتنع 119 جنديًا إثيوبيًا من قوات بعثة السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى فى إقليم دارفور عن العودة إلى مسقط رأسهم، وفضلوا البقاء فى السودان". وطلب العسكريون الإثيوبيون "اللجوء من مفوضية اللاجئين فى السودان، وأعربوا عن رغبتهم فى عدم العودة إلى بلدهم الأصلى إزاء (ظروف خاصة) وقلاقل أمنية تعرقل عودتهم". وأشارت الوكالة إلى أكثر من 60 ألف إثيوبى قادمين من إقليم تيجراى، بحثوا عن ملاذ فى السودان، بعد حرب عسكرية شنتها حكومة أديس أبابا، برئاسة أبى أحمد، ضد الإقيم الذى تسكنه عرقية التيجراى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان : 119 إثيوبيًا من بعثة الأمم المتحدة فى دارفور طلبوا اللجوء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.