يحترق فى السماء.. الصين تتحدث مجددا عن الصاروخ

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، أن غالبية أجزاء الصاروخ الفضائى ستحترق فى السماء بعد دخوله المجال الجوى، موضحة أنه ليس من المرجح أن يسبب الصاروخ أى أذى فى أى مكان، حسبما أفادت "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وكان الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال إنه من المتوقع مرور الصاروخ الفضائى الصينى بمصر مرة واحدة يوميًا خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن الصاروخ يمر من الجنوب الغربى لمصر مرورًا بوادى النيل، على أن يخرج من الحدود الشمالية الشرقية بين مصر الأردن، وسيستغرق 3 دقائق و30 ثانية، مؤكدا أن ما يثار بشأن رؤية الصاروخ غير صحيح، لاستحالة رصد الصارخ بالعين المجردة لأنه جسم معتم، وفى ظل سرعته العالية ودورانه حول الأرض 16 مرة فى اليوم الواحد.

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