الجيش اليمنى يصد هجومًا حوثيًا فى مأرب

جدة - نرمين السيد - تمكن الجيش اليمنى، اليوم الجمعة، من صد هجوم حوثى مكثف على جبهة العلم شمال شرق مأرب، وتكبيد الميليشيات الموالية لإيران خسائر كبيرة، حسبما أكد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وأشارت مواقع إقليمية فى اليمن إلى أن محافظة مأرب شمال شرقى اليمن تشهد قتالاً عنيفًا بين الجيش اليمنى التابع للحكومة المعترف بها دوليا، وميليشيات الحوثى الإنقلابية، ما أسفر عن مقتل 34 شخصًا. وأوضحت مصادر إقليمية أن الحوثيين حاولوا شن هجوم شمال شرقى مأرب، وعلى مواقع عسكرية فى الجبهة المحاذية لمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، حيث تمكنت القوات الحكومية من صدها.

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