حزب المحافظين البريطانى يسجل فوزًا تاريخيًا فى أهم معاقل «العمال»

جدة - نرمين السيد - سجل حزب المحافظين البريطانى، بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، انتصارًا تاريخيًا فى مقاطعة هارتلبول، حيث انتخبت نائبًا من المحافظين للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عامًا فى المعقل العمالى، شمال شرق بريطانيا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، أظهرت النتائج الرسمية، اليوم الجمعة، أن المرشحة المحافظة جيل مورتيمر فازت بـ 15.529 صوتًا، أى ضعف العدد الذى حصل عليه منافسها من حزب العمال بول ويليامز، الذى حصل على 8.589 صوتًا.

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