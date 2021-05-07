خفر السواحل الليبى يطلق النار على زورق صيد إيطالى خرق الحدود

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، عن إصابة قائد زورق صيد إيطالى، أمس الخميس، بعدما أطلق خفر السواحل الليبى طلقات تحذيرية قبالة سواحل مصراتة، فى شمال غرب ليبيا.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، أصيب قائد الزورق الإيطالى "أليزيو"، التابع للدورية البحرية لميناء "مازارا ديل فالو"، بعد إطلاق الليبيين طلقات تحذيرية لإجبار المراكب على التوقف، أمس. وأشارت الوكالة إلى إلى أن القارب كان ضمن مجموعة من القوارب الإيطالية، مضيفة أنهم حاولوا الهرب، لتجنب مصادرتهم والقبض على طواقمهم من قبل الليبيين بعد اختراق السواحل الليبية.

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