حضري معنا كيك النسكافيه الشهي بأسهل الطرق وبالخطوات

كيك النسكافيه من الكيكات المميزة التي لها مذاق رائع، وكثير من الأبناء يفضل تناولها لأنها تعطي طاقة إيجابية وسعرات حرارية عالية بالإضافة إلى القيمة الغذائية الموجودة فيها، لذلك فيفضل تناول خلال هذه الأيام بعد وجبة الإفطار كي تعوض نقص السكريات خلال صيام النهار.

كيكة النسكافيه

يمكنك عمل هذه الكيكة بالمنزل بأقل الامكانيات وأقل الأموال وتحصلين على نتيجة مذهلة، وتوفرين مبالغ كبيرة في شراء الكيكة، ونقوم بعرض أدق التفاصيل لعمل الكيكة بطعم النسكافيه

طريقة عمل كيكة النسكافيه

تتكون الطريقة من مقادير سهلة وبسيطة، ويمكن اعدادها في دقائق معدودة، بالرغم من أن الكثير يعتقد أنها مكلفة وتحتاج لكثير من الوقت، لذا سنقوم بعرض كل ما هو جديد عن كيكة النسكافيه.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر

كوب وربع سكر البودرة

كوب من اللبن كامل الدسم

4 بيضات.

ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقتان كبيرتان من النسكافيه

نصف كوب من السمنة

نصف كوب من السمنة في درجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة من النسكافيه

ملعقة صغيرة فانيليا

نضع في وعاء السمنة والسكر ونقوم بربها حتى نحصل على خاطي كريمي.

بعد ذلك نضع اللبن والبيض والفانيليا ونقلب مرة أخرى حتى تتجانس جميع المكونات مع بعض.

انزلي بالدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح سويًا على الخليط ولكن بشكل تدريجي.

اخلطي جميع المكونات مع بعض حتى تحصلين على عجينة لينة.

أضيفي مقدار النسكافيه الي الخليط السابق وقومي بتقليب مرة أخرى.

ادهني الصينية بطبقة رقيقة من السمنة وقومي بسكب الخليط.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تمام التسخين وضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.

أضيفي كلًا من الزبدة والسكر والنسكافيه واخليهم جدًا، وعند خروج الصينية من الفرن قومي بعمل فتحات في الكيكة وقومي بسكب هذا الخليط داخل الكيكة.

ضعي كيكة النسكافيه في الثلاجة نصف ساعة حتى يتماسك الصوص، وقومي بتقديمها باردة مع الشاي او الحليب وبالهنا والشفا

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