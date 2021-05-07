موعد ايداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1442هـ ، الضمان الإجتماعي هو أحد أهم البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية بهدف توفير حياة كريمة لمواطنيها، و الحصول على ما يكفيهم من الموارد المختلفة، و مع اقتراب عيد الفطر المبارك ينتظر المواطنين المستفيدين من راتب الضمان الإجتماعي موعد صرف راتب الضمان، ليتمكّنوا من تلبية جميع متطلباتهم دون الحاجة إلى أحد، و حيث أنه تزامن موعد صرف راتب الضمان الإجتماعي أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 13 مايو 2021، فإنه من المتوقع صرف وإيداع معاشات مستفيدي الضمان الإجتماعي في نهاية يوم السبت و بداية يوم الأحد الموافق 9 مايو 2021 / 27 رمضان 1442ه‍، وذلك وفقًا للخبر المنشور عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

الاطفال اليتامى الذين لا عائل لهم.

المطلقات والأرامل وليس لديهم أى مصدر للدخل.

كبار السن و الذين ليس لهم قدرة على العمل والإنفاق على أنفسهم.

أصحاب الإعاقات المختلفة و ليس لديهم عائل.

محدودي الدخل من المواطنين.

الأسرة التي لا يوجد عائل لها.

الأسرة المهجورة أو المُعلقة.

الأسرة المُتغيب عائلتها.

الفئات المُستفيدة من راتب معاش الضمان الإجتماعي 1442 ه‍الشروط اللازم توافرها للحصول على راتب الضمان الإجتماعي

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية عدة ضوابط و شروط لابد من توافرها في المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، و فيما يلي نوضح هذه الشروط

أن يكون المُستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون المُتقدم للحصول على راتب الضمان الإجتماعي مقيم بشكل دائم على الأراضي السعودية.

أن لا يزيد الراتب الشهري للمُستفيد عن قيمة راتب الضمان الإجتماعي.

الدخول على الموقع الرسمي ل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

إختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار الخدمات التنمية الإجتماعية و الضغط عليها.

الضغط على الإستعلام عن مستفيدي الضمان الإجتماعي.

إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمُستعلم و كتابة رقم الضمان.

سيظهر كود للتأكيد يقوم المُستعلم بكتابته.

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة يتم الضغط على كلمة أعرض، لتظهر جميع المعلومات والبيانات الخاصة براتب الضمان الإجتماعي الخاصة بالمُستعلم، مثل موعد نزول الراتب، ومدى استحقاق المُستعلم للراتب من عدمه وغيرها من المعلومات.

خطوات الإستعلام عن راتب الضمان الإجتماعي 1442ه‍