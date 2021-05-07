جيش الاحتلال يقتل فلسطينيين بذريعة شن هجوم مسلح فى الضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية عند حاجز سالم العسكرى، ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة شاب آخر.
وزعمت الإعلام العبرى، أن عملية اشتباك مسلح بين الشبان وقوات الاحتلال دارت على الحاجز، وأن محاولة إطلاق نار وقعت قرب بؤرة "سالم الاستيطانية" شمال الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "معاريف"، أن "ثلاثة فلسطينيين وصلوا ومعهم بندقية كارلو وفتحوا النار، أطلق جنود الجيش النار عليهم، الأنباء عن تصفية اثنين وإصابة الثالث".
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