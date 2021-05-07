وزير التجارة الفرنسى: متمسكون بحقوقنا فى الصيد البحرى رغم توترات بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لإذاعة "سود راديو"، اليوم الجمعة، قال الوزير الفرنسى: "لن نقبل بتسويات، البريطانيون لا يحترمون الاتفاقية، ونقول لهم بشكل واضح تمامًا إن عليهم احترامها"، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية.

وشدد الوزير على أن فرنسا لا تقبل قرارات أحادية عن حقوق الصيد، مؤكدًا أهمية خفض التوتر فى هذا الصدد.

وكانت فرنسا نشرت قطعتين بحريتين، أمس الخميس، فى ظل النزاع مع بريطانيا على حقوق الصيد قرب جزيرة جيرسى، حيث أكدت السلطات البحرية الفرنسية أن السلطات البحرية المحلية أن الزورقين موجودان فى المياه الفرنسية قرب الجزيرة، معتبرًا أن نشر القطعتين إجراء احترازى لإنقاذ الأرواح إذا لزم الأمر.

يأتى ذلك بالتزامن ذلك مع احتجاج صيادين فرنسيين بقواربهم قبالة جيرسى، فيما تراقب بريطانيا الوضع قبالة الجزيرة بزورقى دورية أيضًا.