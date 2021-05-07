عاجل.. تونس تعلن الحجر الصحى الشامل لوقف تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لأعضاء من اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، يأتى القرار التونسى فى محاولة لكسر حلقات العدوى بفيروس كورونا المستجد، لاسيما السلالة البريطانية المتحورة الأكثر تفشيًا فى البلاد. يأتى ذلك بينما تواجه تونس موجة ثالثة من الوباء، هى الأقوى، فى ظل ضغط شديد على أقسام العناية المركزة بالمستشفيات العمومية، وأعداد متزايدة من الوفيات والإصابات اليومية.

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