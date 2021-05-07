عاجل- السعودية تؤكد إجراء محادثات مع إيران لبحث تخفيف التوتر

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول فى الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، أن بلاده ستجرى محادثات مع إيران، لافتًا إلى أن هذه المحادثات المرتقبة تهدف لبحث واستكشاف تخفيف التوتر بالمنطقة.





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