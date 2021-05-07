التكتلات والأحزاب الليبية تطالب المجلس الوطنى بالحفاظ على السيادة الوطنية

جدة - نرمين السيد - ثمنت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية، اليوم الجمعة، البيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع "G7"، والذى جاء متوافقًا مع إصرار الشعب الليبى على ضرورة مغادرة كل القوى الأجنبية والمرتزقة للأراضى الليبية بأسرع وقت.





وشمل البيان تأكيد عميق الامتنان للموقف الحازم من مجموعة السبع، مؤكدًا نقاط عدة:

الدعم الكامل للموقف الوطنى والصريح لوزيرة الخارجية بشأن ضرورة مغادرة كل القوى الأجنبية والمرتزقة الأراضى الليبية دون تأخير، حفاظاً على سيادة الوطن وقراره السيادى.

إدانة أى تصريح يدعو إلى استمرار التدخل العسكرى الخارجى أو يحرض بالاعتداء على سلامة المسؤولين بسبب مواقفهم الوطنية.

مطالبة المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باتخاذ موقف موحد يحافظ على السيادة الوطنية، وبتحمل المسؤولية فى توفير الحماية لأعضاء الحكومة وإدانة هذه التهديدات الصادرة من هذه الأطراف.

التأكيد أن وجود كل القوات الأجنبية على الأراضى الليبية لا يملك موافقة الشعب الليبى ولم يحظ بالمصادقة عليه من قبل مجلس النواب، الجهة الشرعية الوحيدة، ونستنكر دعوات بعض الأطراف لشرعنة وجود هذه القوات وما تبعها من مرتزقة.

ونطالب مجلس النواب باتخاذ موقف وطنى يؤكد ضرورة مغادرتها الأراضى الليبية دون تأخير.

وشمل الموقعون على البيان: التكتل المدنى الديمقراطى، تكتل إحياء ليبيا، تيار شباب الوسط، الحراك الوطنى الليبى، حزب التيار الوطنى الوسطى، تيار شباب التغيير.