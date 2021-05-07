الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا فى مواجهات الشيخ جراح بالقدس

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الشرطة الإسرائيلية فى بيان لها، إن "المحتجين ألقوا الحجارة واعتدوا على مدنيين وموظفى إنفاذ القانون، وأشعلوا النار فى سيارة".

واندلعت المواجهات، مساء الخميس، فى الشيخ جراح، أحد أحياء القدس الشرقية، وسط معركة قضائية محتدمة على مصير عائلات فلسطينية مهددة بالإجلاء لصالح مستوطنى الاحتلال الإسرائيلى.

وتوجه النائب عن حزب "الصهيونية الدينية" اليمينى المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى حى الشيخ جراح بعد ساعات من تحديد المحكمة العليا، اليوم الإثنين، موعدًا لجلسة استماع جديدة فى القضية لدعم عائلة من المستوطنين بتكرار عبارة "هذا المنزل لنا" بالعبرية.

وقضت المحكمة المركزية فى القدس فى وقت سابق من العام الجارى، بإخلاء أربعة منازل يسكنها فلسطينيون، لديهم عقود إيجار من السلطات الأردنية التى كانت تدير القدس الشرقية بين 1948 و1967، تثبت ملكيتهم للعقارات فى الحى.

وجاءت التحركات الإسرائيلية الأخيرة دعمًا لمطالبة مستوطنين يهود بملكية المنازل الفلسطينية، بزعم أن عائلات يهودية عاشت فيها وفرت منها فى حرب 1948 عند قيام دولة الاحتلال، فيما أثار قرار المحكمة غضبًا فلسطينيًا، وسط صدامات واسعة مع شرطة الاحتلال الإسرائيلى.