نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثالث متوسط 2021 وزارة التربية العراقية برقم الجلوس موقع نتائجنا لعرض نتائج التمهيدي ونسبة النجاح في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2021 الدور التمهيدي لجميع المحافظات العراقية، فيهم طلاب الثالث المتوسط التعرف على نتائجهم، والتي تنشرها وزارة التربية لطلبة المتوسط والخاصة بنتائج الإمتحانات التمهيدية لدور 2021، بعد أن أتم الطلاب أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومنذ ذلك الحين يتطلعون للتعرف على النتائج والدرجات التفصيلية، وقد أكدت عدة مصادر مضطلعة بوزارة التربية ارتفاع نسبة النجاح بين الطلاب هذا العام، على الرغم من الظروف الإستثنائية التي عُقدت خلالها الإختبارات، وحرص كل القائمين على العملية التعليمية على الحفاظ عل صحة الطلاب خلال وقت عقد الإختبارات.

رابط نتائج الثالث المتوسط

وزارة التربية العراقية، تُعلن نتائج اختبارات الصف الثالث المتوسط للدور التمهيدي 2021، نتائج الخارجين والخارجات الثالث المتوسط، عبر موقع ناجح وموقع نتائجئنا المختص بعرض نتائج الصف الثالث المتوسط، حيث أتم الطلاب امتحاناتهم في ظل الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيرس بين الطلاب.

موقع وزارة التربية العراقية من هنا.

موقع نتائجنا لنتائج الصف الثال المتوسط من هنا.

أعلنت وزارة التربية العراقية، إعلان واتاحة نتائج الصف الثالث المتوسط لجميع الطلاب والطالبات الدور التمهيدي 2021، قبل موعد عطلة عيد الفطر، حيث من المرجح اعتمادها واعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكن تحميل جميع نتائج الصف الثالث المتوسط من هنا، حيث يتم إعلانها رسمياً واعلان نتائج الثالث الخارجي من وزارة التربية العراقية، والتي تنشر رابط الإستعلام عن النتائج للطلاب الذين خاضوا الإمتحانات التمهيدية للصف الثالث المتوسط من العام الدراسي الحالي 2020-2021.

اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2021

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم العراقية، انتهاء الوزارة من جميع عمليات إعلان واعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط، تمهيداً لرفع النتائج على الموقع الرسمي لجميع الطلاب، لكي يتمكنوا من التعرف على نتائج الثالث المتوسط التمهيدي للعام الحالي 2021، وذلك في موعد غايته قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة النيابية الصحية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنها تتولى ارسال طلب إلى اللجنة العليا لوزارة التربية والتعليم، لتغيير نمط دوام كافة المراحل الدراسية بالجمهورية العراقية، لتكون الكترونيةً بدلاً من حضورية، بالنظر لزيادة عدد الإصابات اليومية المسجلة وخشية اصابة الطلاب بخطر العدوى، خاصة بعد زيادة المخاوف بين الطلبة وأولياء أمورهم من ارسال الطلاب إلى المدرسة، مع تسجيل العدد اليومي للإصابات لأرقام مرتفعة، حيث يشكل عودة الدوام الحضوري إلى المدارس خطر زيادة أعداد الإصابات، خاصةً مع دخول العراق نفق الإصابات المرتفعة من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.