قائمة شروط الضمان الاجتماعي لاستحقاق المساعدة المقطوعة

نعرض لكم شروط الضمان الاجتماعي والتي يجب توفرها من أجل استحقاق المساعدة المقطوعة والتي يتم صرفها للمستحقين خلال الأيام القليلة القادمة، وتعد من أكثر الأمور التي يتم البحث والتساؤل عنها عبر “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي هو مواعيد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين في السعودية، والضمان الاجتماعي أحد الأنظمة الهامة التابعة لوزارة العمل بالمملكة وله دور اجتماعي مميز لا يستطيع أحد أن ينكره، حيث يقدم المعلومات والمعاشات الشهرية والتسوية للعديد من الفئات المحدودة الدخل والفقيرة وذلك لتوفير لهم حياة كريمة مرفهة، يتساءل العديد من المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي عن مواعيد صرف معاش شهر مايو ٢٠٢١، ويمكن لجميع الأفراد الذين يرون في أنفسهم أحقية الحصول على معاشات الضمان الاجتماعي تقديم أوراقه ومستنداته والتقديم الإلكتروني من خلال إدخال البيانات الشخصية وإرفاق المستندات التي تدل على دخل الفرد الشهري والسنوي.

استعلام موعد صرف المساعدة المقطوعة

ويمكن لجميع المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة معرفة موعد إيداع المستحقات وكافة التفاصيل الخاصة بصرفها من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني.

إدخال اسمك ورقم سجل المدني بالإضافة إلى رقم الطلب.

اضغط على أيقونة استعلام.

ومنها سوف يكون موعد صرف المساعدة متاح أمامك على الشاشة.

وضعت وزارة العمل بالمملكة العديد من الشروط التي إذا توافرت في الفرد أصبح له أحقية الحصول على معاشات الضمان الاجتماعي، وتلك الشروط هي كالتالي:

أن يكون الفرد سعودي المنبع.

أن يكون مقيم بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يكون من أصحاب العقارات والأملاك.

ألا يكون لديه أي سجلات تجارية.

لا يتجاوز راتبه السنوي ٢٠ ألف دولار أمريكي.

إذا كان أعزب فمن الضروري إلا يزيد راتبه عن ٣ ٣ آلاف ريال، أما في حالة إذا كان متزوجا فلا يجب أن يزداد راتبه عن ٨آلاف.

يجب أن يكون من كتابه سنوي صحته وصحة عائلته وأن يكون ملتزم بكافة شروط التعليم والصحة والتأهيل وغيرها.

ومن الجدير ذكره أن الضمان الاجتماعي تخلي عن عدة شروط واستثناءات وضعها وزارة العمل حول الأفراد المستحقين للدعم، وتلك الشروط المستثناة هي:

السيدة الغير سعودية المتزوجة من رجل سعودي.

أبناء السيدة السعودية من زوج غير سعودي.

الأيتام.

الأطفال الغير معروف لهم هويه.

ويجب للاستفادة من تلك الاستثناءات تقديم ما يثبت ذلك أثناء عملية التسجيل.