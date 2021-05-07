توطين الوظائف التعليمية قرار هام من وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية

توطين الوظائف التعليمية، كان من اهم القرارات التي اصدرها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد الراجحي، حيث كان هذا القرار يوم الخميس الموافق السابع من مايو 2021، حيث كان القرار يتضمن سعودة الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام والأهلي، حيث أن المملكة العربية السعودية اتخذت قرار هام من سنوات بسعودة عدد من المهن داخل المملكة، وكان هناك قرار أن وظائف يمنع غير السعوديين العمل بها، وكان وزارة العمل السعودية أوضحت من خلال بيان رسمي لها تم صدوره يوم الخميس، وكان القرار انه سوف يتم تطبيقه بالمدارس العالمية والمدارس الأهلية للطلبه والطالبات بالمرحلة الأولي، ويأتي هذا وفق تخصصات محدده على عدد من المراحل، ويأتي هذا وفق خطة توطين الوظائف التعليمية السعودية.

توطين الوظائف التعليمية

هذا القرار سوف يطبق على مدار 3 سنوات، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية أن هذا القرار يهدف إلى زيادة نسبة السعوده في المدارس الأهلية في جميع التخصصات، ويأتي في هذه التخصصات الفيزياء والرياضيات والعلوم والأحياء والكمبيوتر،وتأتي توطين الوظائف التعليمية إلى خلق مساحة كبيره من شغل الوظائف إلى السعوديين فقط بدلا من العمالة الوافدة، وقرار سعودة عدد من المهن كان قرار من اجل زيادة العمالة الوطنية بدلا من الوافدين، وكان هذا القرار قد اصدره المهندس احمد الراجحي وزير العمل السعودي.

كان قرار احمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، من خلال سعودة الوظائف التعليمية، يهدف إلى توفير اكثر من 28 الف من الوظائف التعليمية للسعوديين في التعليم العالمي والتعليم الاهلى خلال 3 سنوات، وبهذا القرار ستزيد نسبة التوطين في تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية والهوية الوطنية والتربية الفنية والتربية البدنية بالنسبة للمرحلة الأولي، على أن تكون هناك تخصصات اخرى تأتي على مراحل متتاليه لتصل على توطين الوظائف التعليمية كافه.