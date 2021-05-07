قرار من البنك المركزي بحق باسم عوض الله

دوت الخليج :- قرر البنك المركزي الأردني، تنحية باسم إبراهيم عوض الله من عضوية مجلس إدارة البنك العربي.

وجاء الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ليث العجلوني، استنادا إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

وبين الكتاب أن عوض الله لم يعد عضوا في مجلس إدارة البنك العربي اعتبارا من تاريخ 4 أيار/مايو الحالي.

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