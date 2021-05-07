مسؤول سعودي لـ"رويترز": نجري محادثات مع إيران

أكد مسؤول بارز بوزارة الخارجية السعودية لوكالة "رويترز"، الجمعة، أن المملكة تجري محادثات مع إيران.
وقال مدير إدارة تخطيط السياسات بالوزارة السفير رائد قرملي، إن المحادثات بين السعودية وإيران "تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة.
لكنه أكد أنه "من السابق لأوانه الحكم على النتيجة"، مضيفا أن الرياض "تريد أن ترى أفعالا يمكن التحقق منها".
وأضاف قرملي لـ"رويترز": "نأمل في نجاح المحادثات، لكن من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات محددة".
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