"مالي شغل بالسوق".. دراما نسائية سعودية تناقش "قضايا جريئة"

فرضت الدراما النسائية نفسها على المجتمع السعودي من خلال مسلسل "مالي شغل بالسوق"، الذي تصدر مؤشرات البحث في المملكة خلال النصف الثاني من شهر رمضان، بعدما طرح مشكلات حساسة تهم المرأة مثل معاناة البحث عن الوظائف والتعنيف والتحرش.

وقال الفنان السعودي شبيب الخليفة، أحد أبطال العمل لموقع "دوت الخليج"، إن المسلسل طرح أفكارا جريئة وواقعية، مثل قضية العمل في محلات الملابس والتركيز تحديدا على البنات في مثل هذه الوظائف، ومناقشة بعض المواضيع الحساسة، مثل الوظيفة للمواطنة السعودية، فضلا عن التركيز على مشكلتي التعنيف والتحرش.

وأكد الخليفة أن أحداث المسلسل تدور خلال 15 حلقة في إطار واقعي، حيث "يطرح العمل المشكلات ويعرض حلها في إطار اجتماعي يجمع بين التراجيديا والكوميديا، وهو من بطولة مجموعة من النساء تفوقن على أنفسهن في الأداء التمثيلي".

ويقدم الخليفة خلال المسلسل شخصية "عبد الإله"، وهي إحدى الشخصيات الخمس الرئيسية في المسلسل، حيث يعمل مع فتيات في محل للملابس، ودائما ما يخلق المشكلات مع زميلاته محاولا فرض سطوته باعتباره الرجل الوحيد، كما أنه الأقدم والأكثر خبرة، مما يولد لديه شعورا بأنه الأحق بمنصب الإشراف على السيدات.

وتدور أحداث المسلسل في سياقات مختلفة، ويقدم نماذج لشخصيات متباينة، مثل الأم المطلقة ورحلتها في إثبات ذاتها وتحمل الأعباء التي نتجت عن انفصالها عن زوجها وهي معيلة.

كما يلفت المسلسل النظر إلى طبيعة المشكلات التي تواجه المرأة السعودية وانتمائها للمكان الذي ولدت به، كما يلقي ظلالا حول سن المراهقة للبنات، والبحث عن فارس الأحلام.

وأوضح الخليفة أن "سبب نجاح العمل وارتباط المشاهد السعودي به بشكل كبير وتداول مقاطعه عبر منصات التواصل الاجتماعي، يرجع في المقام الأول إلى الخوض في قضايا مجتمعية تخاطب فئة الشباب بوجه عام، فضلا عن أن العمل يحاكي الواقع بشكل حقيقي من دون إفراط أو تفريط".

يذكر أن مسلسل "مالي شغل في السوق"، من بطولة شبيب الخليفة وإيلاف محمد وريما محمد وفاطمة الشريف، إلى جانب الخليفة.