أبوالغيط: الموقف الأمريكى برفع براءات لقاح كورونا مؤقتا خطوة شجاعة وضرورية

جدة - نرمين السيد - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بدعم الرئيس الأمريكى جو بايدن، لرفع براءات لقاحات كوفيد-19 مؤقتا، معتبرا أن من شأن هذه الخطوة الهامة أن تساهم في التسريع من وتيرة إنتاج اللقاحات ووصوله إلى أكبر عدد من الدول ومن السكان.





وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الأمين العام يعتبر أنه فى ظل الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن كوفيد 19 وما واكبها من ظروف استثنائية، تستدعى اتخاذ تدابير استثنائية، لا يمكن إلا الإشادة بهذا القرار الشجاع والتاريخى الذى ينسجم تماما مع النداءات التى دأبت الجامعة على إطلاقها من أجل توفير لقاح آمن وفعال وتضامنى للجميع.

وعبر المصدر عن الأمل فى ألا تعرقل بعض الدول الغربية تنفيذ هذا القرار على المستوى العالمى، وكذلك الأمل فى أن يساهم هذا القرار فى إنهاء النقص الحاصل فى الإمدادات الخاصة بلقاح كورونا حيث لم تتمكن حتى الآن معظم الدول النامية من إطلاق حملة التلقيح.

ونبه المصدر إلى أن الجامعة تدعو منذ البداية إلى التحرك الدولى الجماعى من أجل تطويق هذا الوباء، مؤكدا أن الجامعة تضع إتاحة اللقاح لدولها الأعضاء أولوية رئيسية.

وخلُص إلى أن الهدف العالمى فى هذه الظروف الصعبة ينبغى أن يكون توفير أكبر كمية ممكنة من اللقاحات الآمنة والفعالة لأكبر عدد ممكن من الناس فى أسرع وقت، مبديا تفهمه للأهمية التى تكتسيها مسألة حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للشركات المنتجة.

وأعرب المصدر عن دعم الأمين العام الكامل لجهود الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التى تسعى لحشد تعاون متعدد الأطراف لضمان الحماية المتكافئة من أجل نشر اللقاح فى المجتمع العالمى بأسره.