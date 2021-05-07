ساندي تكشف عن جديدها: هذا سر غيابي عن السينما

كشفت المطربة ساندي عن استعدادها لتقديم "دويتو" جديد مع المطرب الكندي لبناني الأصل كارل وولف، في الوقت الذي تحدثت به عن سبب تغيبها عن السينما منذ آخر أعمالها في 2014، ومشاريعها الفنية المقبلة التي وصفتها بـ"المفاجأة".

وقالت ساندي في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إنها تستعد لطرح أغنيتها الجديدة مع وولف في عيد الفطر، مردفة: "هذا العام لديّ تحديات كثيرة مع نفسي، وأعمال بمثابة المفاجأة سوف تظهر في الأيام المقبلة".

وتحدثت عن آخر أغانيها وهي "ازيك النهاردة"، مشددة على أن كواليس العمل عليها كانت تتميز بالسرعة.

وقالت: "كنت أمتلك العديد من الأفكار، وفضلت أن أبدأ بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي، وبمجرد سماعي أول أغنية تم اختيارها كنت متحمسة جدا، ولم تستغرق وقتا في التحضير".

كما تطرقت ساندي إلى سر ابتعادها عن السينما منذ آخر أعمالها "خطة جيمي" عام 2014، قائلة: "في الحقيقة أنا لم أبتعد عن السينما، لكني رفضت كثيرا من الأعمال في فترة كورونا. كنت قلقلة، وكذلك لم أكن أفضل الأعمال التي كانت تعرض علي، رغم أن بعضها كان سيضيف لي، لكن شعرت بأني سأصبح في وجه المدفع وأنا لا أفضل هذا، لأن الفيلم لو لم ينجح أنا من سأتحمل الخسارة".

وتابعت: "بعد فيلم خطة جيمي، الجمهور اعتبره فيلمي أنا وأنا من يتحمل نجاحه أو فشله وأنا لا أريد ذلك. أريد تقديم عمل ناجح حتى لو كنت مشاركة فيه بشكل بسيط ولست بطلة، المهم أن يكون ناجحا مع فريق عمل كامل".

وتحلم ساندي بالمشاركة مع أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد رمضان في أعمال سينمائية، كما قالت إنها تتمنى إنتاج "دويتو غنائي" مع آسر ياسين، مضيفة: "أعجبني صوته في أغنية مليونير في مسلسل 100 وش".

وأبدت إعجابها بتمثيل نيللي كريم ومنة شلبي من الفنانات، ومن الفنانين تفضل تامر حسني ومحمد رمضان، ومن الجيل القديم قالت إن مثلها الأعلى سعاد حسني التي "تشبهني في كثير من الأمور. تتميز بخفة الدم والروح الحلوة والابتسامة المميزة، وأتمنى لو أن أحقق ربع تاريخها".