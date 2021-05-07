الكاظمى يأمر بإزالة صور الخمينى وخامنئى وسليمانى من الأعظمية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، هاتف الكاظمى نشطاء فى الأعظمية، مساء الأربعاء الماضى، وذلك بعد التوتر الذى خلفه وضع اللافتة التى تضم صور زعيم إيران الراحل الخمينى والمرشد الحالى على خامنئى، وقائد فيلق القدس الإيرانى السابق قاسم سليمانى، الذى قتلته الولايات المتحدة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولى فى مطلع 2020.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، قال مصدر فى الأعظمية، إن "نشطاء المدينة تلقوا اتصالاً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى أبلغهم خلاله بإصدار أوامر عاجلة لمعالجة الموقف، منعاً لإثارة أى فتنة".
وأزالت قوة ترافقها آليات حكومية اللافتة التى وضعت على ارتفاع نحو 5 أمتار فى مدخل الأعظمية، بالقرب من مسجد وضريح الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، حيث أظهر فيديو تجمعًا لسكان المدينة وهم يهتفون: "الأعظمية.. حلوة وقوية"، احتفالاً بإزالة اللافتة.
وكانت اللافتة أثارت غضب سكان العاصمة العراقية بغداد، إذ اعتبروها محاولة من الجماعات الموالية لإيران لاستفزاز أهالى الأعظمية، التى عرفت منذ عقود بأغلبيتها السنية، وميول سكانها إلى الاتجاه العروبى القومى، فى محاولة لإثارة المشاعر الطائفية واستثمارها فى الانتخابات العامة المقررة فى أكتوبر المقبل.
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