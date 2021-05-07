بلينكن: بعض التصرفات الأمريكية قوضت النظام العالمى فى السنوات الأخيرة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الجمعة، إن بعض الإجراءات والتدابير التى اتخذتها بلاده فى السنوات الأخيرة، قوضت النظام العالمى القائم على القواعد، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأضاف بلينكن، فى الأمم المتحدة: "أعلم أن بعض أفعالنا فى السنوات الأخيرة قوضت النظام العالمى القائم على القواعد، وجعلت الدول الأخرى تتساءل عن مدى التزامنا به". ونوه الوزير، بأن إدارة الرئيس جو بايدن، استعرضت أمام العالم استعدادها للتعاون فى نطاق المؤسسات المتعددة الأطراف. وكمثال على ذلك، استشهد الوزير الأمريكى بعودة واشنطن إلى اتفاقية باريس للمناخ وانضمامها من جديد إلى منظمة الصحة العالمية.

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