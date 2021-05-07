مبعوث أمريكى يصل السودان لبحث ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن فيلتمان وصل الخرطوم صباح اليوم الجمعة بزيارة ستستغرق يومين، ومن المقرر أن يجرى هناك مفاوضات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالى عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدى ووزير الرى والموارد المائية ياسر عباس.
وأكدت الوكالة أن هذه المفاوضات ستتناول قضية سد النهضة والتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء الماضى أن جولة المبعوث الخاص الحالية التى تشمل أيضا كلا من مصر وإريتريا وإثيوبيا "تؤكد التزام الولايات المتحدة بقيادة جهد دبلوماسى مستمر لتسوية الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة فى القرن الإفريقى".
وكان فيلتمان قد زار فى وقت سابق من الأسبوع الجارى مصر وإريتريا وأجرى مفاوضات مع كبار المسؤولين فى الدولتين.
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